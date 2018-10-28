В канадском Лавале завершился этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла соревнования в женском одиночном катании.

В канадском Лавале завершился этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла соревнования в женском одиночном катании.Елизавета набрала по сумме короткой и произвольной программ 203,32 балла, что принесло ей победу. На втором месте японка Мако Ямасита — 203,06 балла. Третьей стала Евгения Медведева, набравшая 197,91 баллов. После короткой программы Евгения занимала седьмое место. Еще одна российская спортсменка Дарья Паненкова стала девятой.В соревнованиях танцоров Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли второе место с суммой 195,17 балла. Победителями стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — 200,76. Третий результат канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 186,97. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли десятое место.