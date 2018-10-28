На автодроме имени братьев Родригес состоялись квалификационные заезды формулического Гран-при Мексики. Лучшим стал австралийский пилот Red Bull Даниэль Риккардо, а его напарник Макс Ферстаппен занял второе место. Наш Сергей Сироткин – последний.

На автодроме имени братьев Родригес состоялись квалификационные заезды формулического Гран-при Мексики. Лучшим стал австралийский пилот Red Bull Даниэль Риккардо, а его напарник Макс Ферстаппен занял второе место. Наш Сергей Сироткин – последний.Ферстаппен отлично провел практики мексиканского этапа, а Риккардо держался в тени. Но во время квалификации австралиец показа максимум и стал первым. Его время – 1 мин. 14,759 сек. В шестерку лучших попали чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, немец Себастьян Феттель из Ferrari и два финна – напарник Хэмилтона Валттери Боттас и партнер Феттеля Кими Райкконен.Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую "конюшню" Williams, показал 20-е время. Предпоследнее место в квалификации Мексики занял его напарник по команде канадец Лэнс Стролл.