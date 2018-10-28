Скандалом завершился поединок боксеров Левана Шонии (Грузия) и Спаса Генова (Болгария). Огорченный проигрышем Шония набросился на своего тренера.

Скандалом завершился поединок боксеров Левана Шонии (Грузия) и Спаса Генова (Болгария). Огорченный проигрышем Шония набросился на своего тренера.Выступающие в средней весовой категории Шония и Генов проводили рейтинговый бой, предшествовавший встрече супертяжеловесов британца Хью Фьюри и болгарина Кубрата Пулева. Судьи присудили победу болгарину, и это привело грузинского боксера в ярость.Сначала он бросился на своего соперника, но был оттеснен судьей. Тренер Шонии хотел успокоить подопечного, но получил от того два удара в голову. Теперь боксеру из Грузии грозит дисквалификация.