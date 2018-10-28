В Гороховце сотрудники полиции встретились с воспитанниками детского сада, в Юрьев-Польском провели рейд у образовательных учреждений.

Сотрудники ОГИБДД в рамках «Недели детской дорожной безопасности» проводят профилактические мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения на дорогах у юных участников движения, а также напоминают взрослым о необходимости соблюдать правила перевозки детей в автомобилях.Инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району встретились с воспитанниками центра дополнительного образования «Росинка».Используя мобильный городок, сотрудники полиции показали ребятам некоторые дорожные знаки, рассказав о том, как правильно трактовать сигналы графических рисунков, напомнили о значении цветов светофора и дорожной разметки. Чтобы ребята лучше усвоили информацию, сотрудники полиции вместе воспитанниками разыграли несколько дорожных ситуаций, демонстрирующих опасность перехода проезжей части в неположенном месте и неверной трактовки смысла дорожных знаков. Заключительным этапом практического занятия стал просмотр видеоролика «Навстречу безопасности. Пешеход». После просмотра видеоролика полицейские напомнили ребятам о пользе применения светоотражающих элементов. Прощаясь с правоохранителями, ребята поблагодарили за познавательное занятие и пообещали быть предельно внимательными на дороге.В Юрьев-Польском районе инспекторы ОГИБДД провели рейд вблизи детских образовательных учреждений. К участию в профилактическом мероприятии были привлечены и родители учащихся.В ходе рейда полицейскими были выявлены факты перевозки детей без детских удерживающих устройств и непредставления преимущества в движении пешеходам. По всем фактам госавтоинспекторы составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, полицейские вновь напомнили водителям и пешеходам и необходимости соблюдать Правила дорожного движения, а также о последствиях, к которым может привести их нарушение.