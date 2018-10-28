Недавно 35-летняя певица Анна Седокова призналась, что у нее появился новый избранник. В окружении артистки бытует мнение, что она встречается с перспективным игроком хоккейного клуба Динамо, 24-летним Андреем Мироновым.
Недавно 35-летняя певица Анна Седокова призналась, что у нее появился новый избранник. В окружении артистки бытует мнение, что она встречается с перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.
Седокова всегда старалась подогревать к себе интерес со стороны мужчин. Недавно певица обратилась к потенциальным женихам в соцсетях, заявив, что уже несколько месяцев живет без секса.
На ее крик души откликнулись тысячи самцов, однако их старания оказались напрасны. Cпустя некоторое время Анна призналась, что ее сердце занято, передает StarHit.
"Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень", – написала Седокова. Знакомые знаменитости считают, что ее избранником стал 24-летний хокеист Андрей Миронов.
Парень уже успел стать популярным среди поклонниц. Он может похвастать великолепным телосложением и смазливой внешностью.
Юный красавец идеально подходит Анне Седоковой по всем параметрам. Дело в том, что недавно певица признавалась, что не собирается встречаться с женатыми мужчинами.