Недавно 35-летняя певица Анна Седокова призналась, что у нее появился новый избранник. В окружении артистки бытует мнение, что она встречается с перспективным игроком хоккейного клуба Динамо, 24-летним Андреем Мироновым.

Недавно 35-летняя певица Анна Седокова призналась, что у нее появился новый избранник. В окружении артистки бытует мнение, что она встречается с перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.Седокова всегда старалась подогревать к себе интерес со стороны мужчин. Недавно певица обратилась к потенциальным женихам в соцсетях, заявив, что уже несколько месяцев живет без секса.На ее крик души откликнулись тысячи самцов, однако их старания оказались напрасны. Cпустя некоторое время Анна призналась, что ее сердце занято, передает StarHit."Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень", – написала Седокова. Знакомые знаменитости считают, что ее избранником стал 24-летний хокеист Андрей Миронов.Парень уже успел стать популярным среди поклонниц. Он может похвастать великолепным телосложением и смазливой внешностью.Юный красавец идеально подходит Анне Седоковой по всем параметрам. Дело в том, что недавно певица признавалась, что не собирается встречаться с женатыми мужчинами.