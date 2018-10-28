Китайская компания LandSpace не смогла успешно вывести на орбиту трехступенчатую коммерческую ракету-носитель ZQ-1.

Китайская компания LandSpace не смогла успешно вывести на орбиту трехступенчатую коммерческую ракету-носитель ZQ-1.Запуск работающей на жидком кислороде и метане ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Проблема возникла вскоре после отделения второй ступени. Причины неудачи пока не уточняются. Однако в компании считают, что создание ракет-носителей — стратегия правильная, и добавляют, что запуск даже этой ракеты уже является большим достижением.Китай активно развивает частное ракетостроение — данный сектор в стране насчитывает около 60 компаний. Первый запуск прошел в мае этого года, сообщает ТАСС.