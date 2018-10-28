Начальница службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская помещена под домашний арест решением Октябрьского районного суда Самары

Начальница службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская помещена под домашний арест решением Октябрьского районного суда Самары, пишет РИА Новости. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, во время ее работы начальником управления капитального строительства Самарской области.По данным депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, Моравская в 2014-2016 годах оплатила государственными средствами некачественные работы по строительству берегоукрепления у села Рождествено. Подрядчик применил более дешевые шпунты, тем самым нанеся ущерб государству в 28,2 миллиона рублей.