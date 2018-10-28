Электроснабжение было нарушено в семи населенных пунктах

Электроснабжение было нарушено в семи населенных пунктахСпециалисты восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Киржачского района, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о нарушении электроснабжения поступило в 9:00 28 октября. Подача холодной и горячей воды не была нарушена. Две бригады Владимирэнерго провели восстановительные работы.По состоянию на 11:25 28 октября электроснабжение было полностью восстановлено.