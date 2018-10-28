Несколько лет назад Юлия Меньшова серьезно обидела Людмилу Поргину, обвинив ее в пиаре на болезни мужа. Теперь телеведущей доверили вести программу, посвященную теплым воспоминаниям об умершем Николае Караченцове.

Несколько лет назад Юлия Меньшова серьезно обидела Людмилу Поргину, обвинив ее в пиаре на болезни мужа. Теперь телеведущей доверили вести программу, посвященную теплым воспоминаниям об умершем Николае Караченцове.Недавно в вечерний прайм-тайм пустили программу, в которой друзья покойного ныне Караченцова собрались в студии программы Юлии Меньшовой и Максима Галкина, чтобы вспомнить актера. Решение доверить вести передачу именно Меньшовой вызвало спорную реакцию у россиян, передает teleprogramma.pro.Такое решение выглядит странным, если вспомнить, что несколько лет назад Юлия поругалась с Людмилой Поргиной. Супругу актера в эфире программы обвинили в самопродвижении на трагедии, которая произошла с супругом.Тогда Поргина выразлила надежду, что Меньшова лишь руководствовалась сценарием, который был ей предоставлен для программы. "Я надеюсь, это не собственное мнение Меньшовой, а так надо было для повышения рейтинга...", – говорила Поргина.Ранее на супругу Караченцова обрушился актер Стас Садальский, который отметил, что не понимает стремление Людмилы показывать немощную звезду советского кино журналистам. "Когда беспомощностью пользуются – это неловко", – разносил артист Поргину. После Садальский выразил соболезнования родственникам, друзьям и поклонникам Николая.