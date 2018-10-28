Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион опроверг заявления ряда СМИ о том, что он в ходе недавней поездки в Ватикан обсуждал с папой римским Франциском возможность его визита в Россию.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион опроверг заявления ряда СМИ о том, что он в ходе недавней поездки в Ватикан обсуждал с папой римским Франциском возможность его визита в Россию. Как заявил священнослужитель, этот вопрос не стоит на повестке дня двусторонних отношений."Этот вопрос в основном интересует журналистов, он не интересует сейчас верующих", — сказал митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.По его словам, если бы папа римский все-таки приехал в РФ, у верующих могло бы возникнуть недовольство, поскольку у прихожан РПЦ "достаточно негативное отношение к Римско-католической церкви в целом". Митрополит также не исключил провокаций."А это нам совершенно не нужно", — подчеркнул Иларион.Он напомнил и о том, что католическая церковь в России заявила не так давно, что визит понтифика в Москву на сегодня является преждевременным.