В Краснодарском крае идет восстановление инфраструктуры после сильнейшего наводнения. В Сочи доклады губернатора и главы МЧС выслушал президент Путин и дал соответствующие поручения.

В Краснодарском крае идет восстановление инфраструктуры после сильнейшего наводнения. В Сочи доклады губернатора и главы МЧС выслушал президент Путин и дал соответствующие поручения.Большая вода ушла из всех подтопленных домов — это данные МЧС на утро 27 октября. Движение автомобилей по федеральной трассе Сочи — Джубга полностью восстановлено. Ремонтные бригады реконструировали и мост через реку Макопсе. Он был снесен потоком воды. Теперь по нему, как и прежде, свободно проезжают и легковые машины, и фуры. Оперативной информацией о масштабах ущерба президент владеет, поэтому сразу просит доложить о том, как помогают пострадавшим."К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени. В некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению. Нужно сделать все, чтобы людям помочь. И если нужна помощь федерального центра, Москвы, прошу вас тоже сформулировать эти потребности", — отметил глава государства."На данный момент можно смело сказать, что энергоснабжение населенных пунктов восстановлено полностью, даже улиц, — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Но к домам не подключено"."Слушайте, а людям-то какая радость от того, что что-то восстановлено, если в домах нет света?!" - возмутился президент. "Дома должны быть просушены, потому что мокрая проводка. Мы пушки заводим в дома, просушиваем, а потом только будем подключать. По водоснабжению вопрос решен, кроме двух населенных пунктов. Самый главный – Туапсе. Напор воды не позволял вести работы в течение прошлых суток, водоснабжение будет к утру 28 октября. Самая главная задача — это максимально вернуть людей к обычному ритму жизни".Вода затопила примерно в 2364 дома. А это около 5,5 тысячи человек. Как всегда и бывает, в случае стихийного бедствия региональные власти действуют совместно со спасателями."Приступили к аварийно-восстановительным работам. Основная задача — это водо- и энергоснабжение. Как только подстанции придут в готовность, будем запускать электричество", — отметил глава МЧС.Зиничев докладывает, что еще до начала наводнения был проведен комплекс превентивных мероприятий: оповещение, эвакуация, снабжение продуктами питания. И это позволило избежать более тяжелых последствий. Но предстоит выяснить, в каком состоянии находились русла рек, ливневая канализация поселков, давно ли ее чистили, если вода поднялась так быстро. Хотя, например, в том же Макопсе, как зафиксировала метеостанция, за 12 часов выпало 110% месячной нормы осадков. Тут никакая ливневка не справится. Потому и мосты смывало, как игрушечные.Железнодорожное сообщение уже удалось восстановить. Пока по временной — однопутной — схеме. Но, судя по информации, которую публикуют туристические сайты, сейчас поезда и электрички отправляются по расписанию. Пассажиров, рейсы которых были отменены или задержаны, вывозят автобусами и самолетами — свои услуги предоставили четыре авиакомпании."Надо оценить объем потерь и так далее и определить, кому, в каком объеме должна быть оказана помощь", — сказал Владимир Путин."Проходят комиссии. Возмещение уже началось, идут компенсации", — отметил Кондратьев.В пунктах временного размещения остаются 175 человек, в том числе 73 ребенка. Они обеспечены предметами первой необходимости, горячим и детским питанием, водой и средствами связи. Крым отправил в Сочи даже целый паром с продуктами питания и питьевой водой. В пострадавших районах работают полторы тысячи спасателей и 330 единиц техники.Но стихия еще не отступила. Накануне МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о подъеме уровня воды на реке Пшиш в Адыгее и в Белореченском районе Кубани.