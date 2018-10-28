Водитель и пассажир автомобиля Лада спешно покинули вспыхнувшее транспортное средство. Машина загорелась после аварии и многократных, но неудачных попыток уехать с места столкновения с ограждениями. Описываемые события попали в объектив камеры наблюдения.

Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия с возгоранием автомобиля, произошедшего в субботу, 27 октября, на улице Верхненольной в Ростове-на-Дону.Водитель "Лады" не справился с управлением в повороте и выехал на тротуар, где снес ограждение.Решив не останавливаться на достигнутом, мужчина продолжил давить на газ. Через некоторое время ему удалось тронуться с места и преодолеть еще несколько метров, после чего машина снова забуксовала.После очередной неудачной попытки продолжить движение, вспыхнуло вытекшее топливо.Водитель и пассажир многострадальной "Лады" скрылись в неизвестном направлении, а с возгоранием пришлось справляться сотрудникам пожарной охраны, вызванным очевидцами.