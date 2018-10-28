Матч с Барселоной может стать последним для Юлена Лопетеги на посту главного тренера Реала. В случае неудачи мадридцев их наставник будет уволен. В число потенциальных преемников Лопетеги входит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Матч с "Барселоной" может стать последним для Юлена Лопетеги на посту главного тренера "Реала". В случае неудачи мадридцев их наставник будет уволен. В число потенциальных преемников Лопетеги входит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.Руководство "Реала" выражает поддержку Лопетеги, возглавившему клуб в июне. Однако неудачи мадридцев вынуждает руководство искать пути выхода из кризиса, а именно смену тренера. В качестве вероятного преемника называют итальянца Антонио Конте, известного по работе с "Ювентусом", сборной Италии и "Челси".Другим потенциальным тренером "Реала" называют 45-летнего Роберто Мартинеса, под руководством которого сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира. Большая часть тренерской карьеры Мартинеса прошла за пределами Испании. Он тренировал валлийский "Суонси", английские "Рединг" и "Эвертон", а с 2016 года он возглавляет сборную Бельгии.