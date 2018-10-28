Саммит глав России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию продолжился в Стамбуле после краткой паузы.

После паузы возобновился саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле. Тема саммита – сирийское урегулирование. До перерыва главы государств общались около часа.Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведут переговоры в главном зале дворца Вахдеттин за закрытыми дверями.До саммита лидеры успели провести ряд двусторонних встреч. Так, Путин успел провести переговоры сначала с Эрдоганом, а потом – Меркель. Во время фотографирования кратко пообщался с Макроном, передает РИА Новости.