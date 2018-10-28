В московском СК Олимпийский 27 октября группа Би-2 дала зажигательный концерт. Шоу было посвящено последнему альбому коллектива, который носит название Горизонт событий.

В московском СК "Олимпийский" 27 октября группа "Би-2" дала зажигательный концерт. Шоу было посвящено последнему альбому коллектива, который носит название "Горизонт событий".Задолго до начала концерта стало понятно, что шоу будет грандиозным. Специально для выступления в "Олимпийском" группа "Би-2" подготовила несколько нововведений, чтобы освежить программу. Зрители не подвели: все билеты на арену, способную вместить более 20 тысяч зрителей, были распроданы.Перед концертом группа "Би-2" нашла время пообщаться с прессой. На короткие вопросы ушло несколько минут. Артисты рассказали, что долго готовились к выступлению и немного устали: позади все-таки осталось 40 ярких шоу. Однако усталость однозначно не помешала музыкантам.На разогреве выступала популярная рок-группа из США Midnight Faces. К выходу на сцену "Би-2" зал был полон: перемещаться с некоторыми трудностями можно было только по танцевальному партеру. Протиснуться в фан-зону было уже практически невозможно."Как же вас много! Спасибо, что вы приходите на наши концерты, благодаря вам мы имеем такую счастливую и исключительную возможность заниматься своим любимым делом", – заявил Лева "Би-2" со сцены "Олимпийского".Главной особенностью большого московского концерта стал полукруглый экран невероятных размеров. Во время исполнения каждой песни на нем отображалась графика, что превращало сцену в настоящую мультимедийную площадку.Более того, этот экран то и дело с помощью специальных механизмов передвигали по сцене. Иногда большое светящееся табло находилось прямо над головами участников группы "Би-2".Богато шоу оказалось и на другие эффекты. Например, во время исполнения песни "Виски" вышел на сцену в костюме медведя. После необычного перфоманса ему явно был нужен отдых: изрядно взмокший солист группы ушел переодеваться, а инициативу подхватил Шура.Внимание зрителей привлекла и огромная надувная утка, который вылетела в зал в середине концерта. Она парила над зрителями на протяжении двух песен.Многие заметили и появление на изогнутом экране любимых персонажей отечественного телевидения. Засветились на концерте и , и рыдающая Ольга Бузова, и даже ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева.Исполнили артисты 22 песни. Среди них были и хиты, которые знакомы уже нескольким поколениям фанатов "Би-2", и композиции из нового альбома.Концовка шоу выдалась фееричной: длинное барабанное соло, дуэт Левы с одной из фанаток и партия флейтиста, которую тот исполнил на одной ноге. Финал – взрыв конфетти по всему залу и песня "Серебро".Зрители покидать зал не спешили: группе еще долго аплодировали после концерта. И, как выяснилось, не зря: вопреки прогнозам синоптиков на Москву вечером 27 октября обрушился первый мощный снегопад. Но даже непогода уже не смогла испортить настроение фанатам группы "Би-2.