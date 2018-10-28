Кинокомпания Disney решила отказаться от услуг Джонни Деппа – Джека Воробья в Пиратах Карибского моря больше не будет.

Кинокомпания Disney решила отказаться от услуг Джонни Деппа – Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" больше не будет. Об этом со ссылкой на сценариста Стюарта Битти сообщила британская Daily Mail.Уточняется, Джонни Депп стал староват (ему уже 55), а последние части франшизы с ним не снискали успеха у зрителей.Также стало известно, что следующими частями "Пиратов" займутся создатели "Дэдпула".