Подача воды в микрорайоны Туапсе, пострадавшего от паводка, возобновится в 12 часов воскресенья. Об этом сообщил глава туапсинского района.
Полноценное водоснабжение города Туапсе возобновится к полудню воскресенья. В настоящее время город, пострадавший от наводнения, снабжается водой по временной схеме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Анатолия Русина.
Власти предупреждают, что поданная после четырехдневного перерыва вода — техническая и для питья не предназначена. Но даже в таком усеченном варианте воду получают пока не все туапсинские микрорайоны.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, был поврежден магистральный водовод. Без воды остались порядка 60 тысяч человек. Восстановить водоснабжение долго не удавалось из-за потоков воды. Сейчас в Краснодарском крае подтопленными остаются около 30 населенных пунктов — почти 2,5 тысячи домовладений, повреждены автодороги и железнодорожные пути. Фиксируются перебои с электро- и газоснабжением. Это крупнейший с 1991 года паводок в регионе.
Жертвами непогоды стали шесть человек, 13 остаются в больницах, всего за медицинской помощью обратились 145 человек. В самые труднодоступные доставили необходимые запасы гуманитарной помощи.
Начали работу комиссии по оценке ущерба. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.
"Нужно сделать все, для того чтобы людям помочь. И если нужна помощь федерального центра, Москвы, прошу сформулировать эти потребности", — поручил президент главе МЧС Евгению Зиничеву на совещании, где обсудили ситуацию на Кубани.
Дороги и мосты восстановлены по временной схеме. Нужно будет разработать проекты реконструкции и даже строительства новых сооружений.