Подача воды в микрорайоны Туапсе, пострадавшего от паводка, возобновится в 12 часов воскресенья. Об этом сообщил глава туапсинского района.

Полноценное водоснабжение города Туапсе возобновится к полудню воскресенья. В настоящее время город, пострадавший от наводнения, снабжается водой по временной схеме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Анатолия Русина.Власти предупреждают, что поданная после четырехдневного перерыва вода — техническая и для питья не предназначена. Но даже в таком усеченном варианте воду получают пока не все туапсинские микрорайоны.Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, был поврежден магистральный водовод. Без воды остались порядка 60 тысяч человек. Восстановить водоснабжение долго не удавалось из-за потоков воды. Сейчас в Краснодарском крае подтопленными остаются около 30 населенных пунктов — почти 2,5 тысячи домовладений, повреждены автодороги и железнодорожные пути. Фиксируются перебои с электро- и газоснабжением. Это крупнейший с 1991 года паводок в регионе.Жертвами непогоды стали шесть человек, 13 остаются в больницах, всего за медицинской помощью обратились 145 человек. В самые труднодоступные доставили необходимые запасы гуманитарной помощи.Начали работу комиссии по оценке ущерба. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям."Нужно сделать все, для того чтобы людям помочь. И если нужна помощь федерального центра, Москвы, прошу сформулировать эти потребности", — поручил президент главе МЧС Евгению Зиничеву на совещании, где обсудили ситуацию на Кубани.Дороги и мосты восстановлены по временной схеме. Нужно будет разработать проекты реконструкции и даже строительства новых сооружений.