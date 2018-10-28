По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, выход США из Договора о РСМД показывает, что администрация Дональда Трампа хочет возобновить гонку вооружений с Россией.

Администрация американского лидера Дональда Трампа хочет возобновить гонку вооружений с Россией, считает бывший посол США в России Майкл Макфол.Только этим можно объяснить выход США из договора о РСМД.В статье для The Washington Post политик говорит о безопасности США, которая может оказаться под угрозой, и утверждает, что такое решение станет самым настоящим подарком для Путина.Договор о РСМД, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, стал одним из больших достижений в области контроля вооружения. Теперь же Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон считают, что европейские лидеры не должны были сокращать количество оружия.Макфол уверен, что Россия действительно нарушила Договор о РСМД, начав разработку новой крылатой ракеты. Путина нужно было остановить, но не таким образом.Америка вновь проявила себя как разрушитель международных соглашений. И администрация Трампа не уточнила, как она будет избавляться от обязанностей по договору.Есть надежда, что выход Трампа из договора — это всего лишь переговорная тактика, потому что гонка ядерных вооружений во время холодной войны не принесла США большую безопасность. То же случится и в настоящее время, заявил Макфол.