Московская полиция расследует стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы 26 октября.

Московская полиция расследует стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы 26 октября. Сотрудники Росгвардии по подозрению в хулиганстве задержали Сергея Катрухина — водителя бизнесмена Алимжана Тохтахунова.По версии следствия, Катрухин ехал в такси по Вознесенскому переулку и возле отеля Courtyard Marriott шесть раз выстрелил в воздух из травмата, пишет ТАСС.Подозреваемому в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде, а пистолет "Гранд Повер Т12F" изъят. В отношении Катрухина возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".