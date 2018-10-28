Минувшая неделя стала поводом не только для радости, но и для скорби. Однако даже в такой период акула отечественный сцены позволили себе раздувать скандалы и делать громкие заявления. Дни.ру предоставляют на суд читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года.

Минувшая неделя стала поводом не только для радости, но и для скорби. Однако даже в такой период акула отечественный сцены позволили себе раздувать скандалы и делать громкие заявления. "Дни.ру" предоставляют на суд читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года.26 октября после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный актер Николай Караченцов. По словам супруги артиста, уже будучи в больнице, Николай Петрович оформил документы о наследстве.Караченцов не тешил себя иллюзиями и осознавал, что воспаление легких после сложной борьбы с опухолью может стать фатальным для его организма. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Актриса Марина Александрова поделилась в Сети любопытной публикацией. Ее снимок с актрисой Светланой Ходченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций среди подписчиков.Оказалось, что Александрова и не думала никого провоцировать. Актриса всего лишь проанонсировала продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок.Меган Маркл в очередной раз стала поводом для обсуждений. На этот раз общественность не смогла оставить без внимание платье среднего ценового сегмента, в котором герцогиня появилась на публике.Появление Меган Маркл и принца Гарри в Новой Зеландии на заключительный этапе тихоокеанского турне вызвало бурную реакцию общественности. Герцогиня оголила ноги, надев недорогое платье для беременных. Это стало самой обсуждаемой темой на этой неделе, как и все последние новости шоу-бизнеса.Недавно Милана Тюльпанова объявила о том, что запустит "программу о сильных женщинах". Однако на съемках выпуска она совершила весьма странный поступок, который вполне может задеть телеведущую Ксению Собчак.Тюльпанова объявила в своем Instagram, что собирается брать интервью у матери Ксении Собчак, Людмилы Нарусовой. После этого на страничке Миланы появился снимок из Фонда Анатолия Собчака.Несколько лет назад Юлия Меньшова серьезно обидела Людмилу Поргину, обвинив ее в пиаре на болезни мужа. Теперь телеведущей доверили вести программу, посвященную теплым воспоминаниям об умершем Николае Караченцове.Недавно в вечерний прайм-тайм пустили программу, в которой друзья покойного ныне Караченцова собрались в студии программы Юлии Меньшовой и Максима Галкина, чтобы вспомнить актера. Решение доверить вести передачу именно Меньшовой вызвало спорную реакцию у россиян.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА СЕГОДНЯ, 28 ОКТЯБРЯ, ЧИТАЙТЕ В И СПЕЦИАЛЬНЫХ .