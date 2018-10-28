В этот день в разных округах города инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали машины не только для проверки документов...

28 октября Центр организации дорожного движения Правительства города Москвы и Госавтоинспекция столицы подготовили для автолюбителей настоящий сюрприз. В разных округах города инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали машины не только для проверки документов.Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. В этом году 28 октября сотрудники ГИБДД и ЦОДД вышли на дороги города Москвы, чтобы поздравить водителей. Помимо добрых пожеланий, автовладельцев порадовали сладкими гостинцами. Также автолюбителям вручали информационные листовки с напоминанием о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и световозвращающие жилеты, которые помогут стать более заметными на проезжей части при вынужденной остановке.Госавтоинспекторы напомнили о том, насколько важно соблюдать правила безопасного поведения на проезжей части, а водителям, путешествующим с малышами, рассказали о необходимости применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.Автовладельцы были приятно удивлены и благодарили за оказанное внимание и заботу, а также пообещали быть более внимательными и ответственными на дорогах.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81