Ситуацию в Сирии обсудят в турецкой столице лидеры четырех стран.

В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России, Франции и канцлера Германии. Это первый саммит по Сирии в таком формате. Ранее планировалось провести встречу на высшем уровне в подобном формате в начале сентября, однако сроки саммита пришлось скорректировать из-за плотных рабочих графиков участников.Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб, продолжение политического процесса в Сирии, а также послевоенное восстановление страны. Накануне саммита Владимир Путин встретился с каждым участником переговоров.Саммит проходит в главном зале дворца Вахдеттин, принадлежавшего последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахдеттину. Сейчас анатолийская резиденция используется в качестве рабочего офиса президента Турции​​​.Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что саммит "оправдает надежды всего мира" на урегулирование сирийского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил прессе, что от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Скорее всего, стороны проведут "сверку часов" по сирийскому вопросу. Итогом этой встречи может стать дорожная карта по Сирии, а также предложения по проекту конституции. Ожидается, что мировые лидеры предложат новые форматы политического урегулирования в Сирии.Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что на этой встрече "сойдутся две стороны, которые ранее не вели переговоры": Россия и Турция находятся в едином переговорном формате с Ираном, а Франция и Германия находятся в так называемой "группе поддержки Сирии". А Париж готов приветствовать любые инициативы, которые будут направлены на урегулирование ситуации в Сирии в долгосрочной перспективе, сообщил РИА Новости неназванный французский дипломатический источник.На саммите ожидается выступление спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который покидает этот пост в конце ноября.