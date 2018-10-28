Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Украинский лидер Петр Порошенко нарушил протокол во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Гомеле в рамках I Форума регионов Украины и Белоруссии.Сначала выступил Порошенко, затем последовало выступление Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что сначала нужно урегулировать конфликт в Донбассе, а потом только решать, кто виноват.Порошенко ответил коллеге, нарушив протокол саммита. Он поблагодарил Лукашенко за поддержку, а потом стал говорить о российской агрессии, передает РИА Новости.