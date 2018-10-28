Прославленная гимнастка Лайсян Утяшева в очередной раз заставила говорить о себе. Образ знаменитости пришелся поклонникам по вкусу.

Прославленная гимнастка Лайсян Утяшева в очередной раз заставила говорить о себе. Образ знаменитости пришелся поклонникам по вкусу.Гимнастка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она красуется в шикарном строгом костюме. Однако больше всего внимание поклонников привлек глубокий вырез на сером жилете звезды."Какая сладкая! Просто красотка", "Вам очень идет сдержанный костюм. Не оттеняет вашу яркую внешность", – писали пользователи Сети. Поклонники спортсменки также выразили надежду, что Лайсян продолжит следить за своей фигурой.Ранее сообщалось, что Утяшева перестала носить обручальное кольцо. Подтверждением тому стало недавно опубликованное фото звезды, на котором она запечатлена без украшения на безымянном пальце. Пока поклонники теряются в догадках, Dni.Ru узнали у гадалки, что же творится в личной жизни ведущей."Ляйсан Утяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан – гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, но всякому терпению приходит конец", – описала ситуацию ведунья Саона.По ее словам, сейчас в этой звездной семье не все гладко. "Вижу, что в итоге они разведутся. И противостоять развалу семьи нет возможности. Утяшеву очень угнетают вредные привычки мужа. Возможно, это алкоголь, либо еще что-то. Доходит до абсурда: порой Павел не помнит, что творит. И это сильно расстраивает Ляйсан", – сказала гадалка.