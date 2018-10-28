Министерство обороны России прикрыло стратегические направления комплексами радиоэлектронной борьбы Самарканд модификаций У, СУ-ПРД-К2, ПУ-ПРД-Д.

Министерство обороны России прикрыло стратегические направления комплексами радиоэлектронной борьбы "Самарканд" модификаций "У", "СУ-ПРД-К2", "ПУ-ПРД-Д". Новейшие станции размещены Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии, пишет "Интерфакс".Также комплексы РЭБ, принятые на вооружение в 2017 году, прикрывают объекты Военно-морских сил России. Тактико-технические характеристики "Самаркандов" военные не раскрывают.