В России испытан комплекс Тирада-2С, способный с Земли выводить из строя спутники связи противника путем радиоэлектронного подавления. Как рассказал информированный собеседник в сфере ОПК, испытания проведены, госкомиссия дала свои рекомендации.

В России испытан комплекс "Тирада-2С", способный с Земли выводить из строя спутники связи противника путем радиоэлектронного подавления. Как рассказал "Интерфаксу" информированный собеседник в сфере ОПК, испытания проведены, госкомиссия дала свои рекомендации.В январе этого года сообщалось, что российские военные могут получить на вооружение подобные системы уже в ближайшей перспективе. Один из проектов — управляемый специалистами-операторами комплекс "Тирада-2", опытно-конструкторская работа над которым началась еще в 2001 году.Контракт на поставку Министерству обороны России новейшего сверхмощного комплекса радиоэлектронной борьбы для подавления спутниковой связи "Тирада-2.3" был публично подписан в августе на форуме "Армия 2018". Исполнителем контракта является Владимирский завод "Электроприбор". По данным Минобороны, поставки станций помех нового поколения начнутся в этом году.О том, что в России ведется работа над созданием оружия для подавления спутников, рассказал чуть менее года назад замначальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов. По его словам, идет разработка мобильного ударного комплекса "Рудольф" — он, видимо, будет использоваться для физического разрушения космических аппаратов, — и системы радиоэлектронной борьбы "Тирада-2С" — она должна "глушить" спутники связи. Оба этих вида оружия включены в государственную программу вооружений 2018-2027 года.