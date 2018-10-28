Фургон сбежал от водителя и протаранил припаркованный автомобиль во Владивостоке, устроив краткосрочный заезд по газону и тротуарам. Необычный инцидент, произошедший днем в минувшую субботу, попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент необычной аварии, произошедшей днем в минувшую субботу, 27 октября, во Владивостоке.Водитель откинул кабину фургона, чтобы провести некие технические работы. В этот момент транспортное средство самостоятельно тронулось с место и покатилось под уклон.Автомобиль выехал на газон, дважды пересек тротуар и, едва не опрокинувшись, "финишировал", протаранив припаркованный кроссовер.Владелец грузовика не сумел остановить "беглеца" и предотвратить ДТП.