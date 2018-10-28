Питтсбургский стрелок, жертвами которого стали не менее восьми посетителей синагоги Древо Жизни, сдался властям. Преступник ворвался в здание, крича: Все евреи должны умереть! и начал стрелять по прихожанам.

Питтсбургский стрелок, жертвами которого стали не менее восьми посетителей синагоги "Древо Жизни", сдался властям. Преступник ворвался в здание, крича: "Все евреи должны умереть!" и начал стрелять по присутствующим. Об этом сообщает телеканал CBS.Телеканал не приводит подробностей сдачи преступника полиции, известно лишь, что стрелявший — белый мужчина с бородой, вооруженный автоматом Калашникова. Преступник не смог убежать от стражей порядка после того как получил ранение.Ранее сообщалось о выстрелах в синагоге американского города Питтсбург (штат Пенсильвания) во время субботней службы. В полицию поступило несколько звонков от прихожан, забаррикадировавшихся в здании. Число погибших по последним данным увеличилось до восьми (в их числе двое полицейских), число раненых среди жителей и стражей порядка точно неизвестно.Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере заявил, что следит за событиями в Питтсбурге.