В ходе прошедшего накануне в Стамбуле саммита по Сирии канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к российскому президенту Владимиру Путину по-русски. Сибирское пальто, - предположила она, когда лидеры стран-участников саммита вышли из здания на улицу.

В ходе прошедшего накануне в Стамбуле саммита по Сирии канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к российскому президенту Владимиру Путину по-русски. "Сибирское пальто", — предположила она, когда лидеры стран-участников саммита вышли из здания на улицу."No", — ответил Путин, а затем, также на английском, сообщил, что ему "нравится сибирское". Запись неформального момента в общении двух лидеров публикует на своем сайте телеканал RT.«Сибирское пальто»: Меркель снова перешла на русский язык. Но странно она представляет себе Сибирь pic.twitter.com/N1YVStrxdw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 октября 2018 г.В четырехстороннем саммите по Сирии в Стамбуле также участвовали главы Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. По итогам встречи четверо лидеров подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.В мае этого года Ангела Меркель пообщалась на русском с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Бундесканцлер поздравила премьера с формированием нового правительства и пожелала: "Счастливого пути!"