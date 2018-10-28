Злоумышленник, имевший свободный доступ в подсобное помещение автомойки, похитил оттуда более 200 тысяч рублей...

Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово задержал 27-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже денежных средств.В дежурную часть обратился руководитель автомойки, расположенной на Авиамоторной улице. Мужчина рассказал, что из подсобного помещения организации пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемого на Варшавском шоссе. Установлено, что злоумышленник ранее работал на автомойке и имел свободный доступ в помещение.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18