Злоумышленник, имевший свободный доступ в подсобное помещение автомойки, похитил оттуда более 200 тысяч рублей...
Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово задержал 27-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже денежных средств.
В дежурную часть обратился руководитель автомойки, расположенной на Авиамоторной улице. Мужчина рассказал, что из подсобного помещения организации пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции задержал подозреваемого на Варшавском шоссе. Установлено, что злоумышленник ранее работал на автомойке и имел свободный доступ в помещение.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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