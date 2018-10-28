В разработке ракеты сверхтяжелого класса будут принимать участие все конструкторские коллективы Роскосмоса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В разработке ракеты сверхтяжелого класса будут принимать участие все конструкторские коллективы Роскосмоса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.С помощью ракеты сверхтяжелого класса, к разработке которой приступил Роскосмос, Россия сможет начать освоение Луны, уточнил Рогозин в своем микроблоге в субботу.Накануне в РКК "Энергия" рассмотрели предложения по техническому облику новой ракеты и план оргмероприятий.Основное назначение российской сверхтяжелой ракеты-носителя — вывод грузов на околоземную орбиту и обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. В ракете будут использованы элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5". На создание сверхтяжелой ракеты и строительство инфраструктуры потребуется порядка 1,5 триллиона рублей.Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый запуск может состояться в 2028 году. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение ускорить работу над проектом сверхтяжелой ракеты.