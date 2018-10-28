Президент США Дональд Трамп считает, что преступники, которые расстреливают людей в церквях и храмах, заслуживают смертной казни. Об этом он заявил журналистам в субботу, имея в виду стрельбу в Питтсбурге, в результате которой погибли восемь прихожан синагоги.

Президент США Дональд Трамп считает, что преступники, которые расстреливают людей в церквях и храмах, заслуживают смертной казни. Об этом он заявил журналистам в субботу, имея в виду стрельбу в Питтсбурге, в результате которой погибли восемь прихожан синагоги."Я считаю, что нам нужно изменить наши законы, касающиеся смертной казни", — цитирует слова американского лидера ТАСС.Кроме того, Трамп отметил, что, если бы в синагоге во время богослужения была вооруженная охрана, она могла бы остановить стрелка немедленно. "Возможно, в таком случае никто бы не погиб, кроме него", — сказал президент.Вместе с тем он не стал связывать случившееся в Питтсбурге с действием американских законов, регулирующих владение оружием.Соболезнования в связи с нападением на синагогу в Питтсбурге уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая на пресс-конференции в Стамбуле по итогам саммита Турции, РФ, ФРГ и Франции по Сирии, он начал свою речь со слов солидарности народу США. "Я хочу здесь выразить свою грусть и поддержку американскому народу", — сказал французский лидер.Между тем местный телеканал KDKA со ссылкой на собственные источники заявил, что число погибших при нападении на синагогу в Питтсбурге может вырасти до 11 человек.