От четырех до восьми человек погибли в результате стрельбы рядом с синагогой "Древо жизни" в районе Сквиррел-Хилл в американском Питтсбурге. По сообщению местного телеканала KDKA-TV, прибывшая полиция вступила в перестрелку с подозреваемым в этом преступлении. Полицейским пришлось укрыться за своими автомобилями, сообщается, что два офицера полиции ранены.Сообщается, что в синагоге было много людей, собравшихся на субботнюю службу, и что в полиции получили несколько телефонных звонков от людей, укрывшихся внутри здания. Местных жителей призвали не покидать своих домов.Local authorities & police are asking locals to 'avoid the area' of active shooting situation at #Pittsburgh synagoguehttps://t.co/mHnDTn5MAipic.twitter.com/aX15x6myhK— RT (@RT_com) 27 октября 2018 г.