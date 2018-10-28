В дагестанском селении Гочоб загорелась мечеть. Причины и сложность пожара уточняются.
<a href="http://33live.ru/novosti/28-10-2018-v-dagestane-zagorelas-mechet.html" target="_blank">В Дагестане загорелась мечеть</a> - В дагестанском селении Гочоб загорелась мечеть. Причины и сложность пожара уточняются.
[url=http://33live.ru/novosti/28-10-2018-v-dagestane-zagorelas-mechet.html]В Дагестане загорелась мечеть[/url] - В дагестанском селении Гочоб загорелась мечеть. Причины и сложность пожара уточняются.