В дагестанском селении Гочоб загорелась мечеть. Причины и сложность пожара уточняются.

В дагестанском селении Гочоб загорелась мечеть. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на республиканский главк МЧС, добавив, что причины и сложность пожара уточняются.