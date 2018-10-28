Президента выбирают в Грузии. Это будут последние прямые выборы главы государства. Победитель будет управлять страной шесть лет.

В Грузии сегодня проходят последние всенародные выборы президента. После выборов вступят поправки в Конституцию. Главу государства будет выбирать парламент, а полномочия первого лица страны уже ограничены.В борьбу за пост президента вступило беспрецедентное количество претендентов — 25 человек. В числе фаворитов есть бывшие и нынешние соратники Михаила Саакашвили. Среди них — сразу три бывших министра иностранных дел — французская внучка эмигрантов из Грузии Саломе Зурабишвили и представители оппозиции — Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе.Отдельно внимания заслуживает кандидат от партии с говорящим названием "Шишка". Зураб Джапаридзе выступает за легализацию легких наркотиков. В случае победы на выборах он обещал своим избирателям пригласить их на фестиваль марихуаны — в президентский дворец.Чтобы выборы ограничились первым туром, кандидату необходимо набрать больше 50 процентов голосов.