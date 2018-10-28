Полицейские выяснили, что банка с таким названием в России не существует

Полицейские выяснили, что банка с таким названием в России не существуетНеизвестные аферисты похитили 115 тысяч рублей у жительницы Шарьи, представившись сотрудниками банка, сообщает УМВД России по Костромской области.44-летняя женщина рассказала, что решила взять жилье в ипотеку и оставила более 10 заявок на сайтах различных банков. Через некоторое время ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что ее заявка одобрена. После этого аферисты попросили женщину перечислить им 2% от суммы займа, а также расходы, связанные с хранением и доставкой документов.Женщина с помощью платежного терминала перевела 115 тысяч рублей на указанный мошенниками счет. После этого «кредиторы» перестали выходить на связь. Позже полицейские выяснили, что банка с таким названием в России не существует.