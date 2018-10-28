Рекомендовано отказался от использования личного автотранспорта

Рекомендовано отказался от использования личного автотранспортаМокрый снег и ухудшение видимости до 800-1000 метров ожидается в Костроме и большинстве районов области 28 октября, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозам синоптиков, также ожидается гололед. Водителям по возможности рекомендуется отказался от использования личного автотранспорта.При ухудшении видимости на дороге нужно снизить скорость, быть внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.