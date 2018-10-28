В Мали совершено вооруженное нападение на миротворцев миссии ООН по стабилизации ситуации в стране МИНУСМА. Два человека погибли, еще несколько получили ранения.

В Мали совершено вооруженное нападение на миротворцев миссии ООН по стабилизации ситуации в стране МИНУСМА. Два человека погибли, еще несколько получили ранения.Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию организации, неопознанные налетчики атаковали базу, расположенную на севере Мали, в Бере, недалеко от Тимбукту. Стрельба велась одновременно с нескольких грузовиков, на которых были установлены гранатометы и пулеметы. Миротворцы атаку отразили и организовали преследование нападавших. Однако через несколько часов они вновь попали под огонь в районе Мопти, на этот раз применялись взрывные устройства.Спецпредставитель генсека ООН и глава МИНУСМА Махамат Салех Аннадиф выразил возмущение в связи с этой атакой. Он заявил, что нападение совершено "врагами мира". Аннадиф также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.В апреле текущего года в Тимбукту , где располагаются лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и французская военная база, произошел бой между военнослужащими и напавшими на них боевиками-исламистами. Ранения получили несколько французских военных.