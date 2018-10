Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир попросил российские власти отменить штраф в 22 миллиона рублей, назначенный журналу The New Times.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир попросил российские власти отменить штраф в 22 миллиона рублей, назначенный журналу The New Times. Московский мировой суд назначил штраф журналу и его главному редактору Евгении Альбац за нарушение закона о статусе иностранного агента для СМИ. Как выяснилось, The New Times нарушил срок уведомления о том, что он получает деньги из-за рубежа, пишет РИА Новости.Как заявил Дезир, решение суда вредит свободе слова в России. Представитель ОБСЕ считает, что поправки в закон об иноагентах помогут "избежать подобных ситуаций в будущем".Адвокаты издания намерены подать апелляцию на решение суда.Ранее Арлем Дезир выступил в защиту репортеров RT America, лишенных аккредитации в конгрессе США после регистрации канала в качестве иностранного агента.