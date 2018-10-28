Помните: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу безопасность всех участников дорожного движения!

25 октября 2018 года отделом дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").Автомобиль "Фиат Пунто" под управлением подозреваемого был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району на ул. Кооперативной микрорайона Нововязники города Вязники 15 октября текущего года. В ходе проверки документов госавтоинспекторы по внешним признакам установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного освидетельствования показали, что содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превышает допустимую норму.Нарушитель был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции для дальнейшей проверки. Впоследствии полицейские установили, что 3 сентября 2018 года мужчина уже привлекался за езду в нетрезвом состоянии, и постановлением мирового судьи был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, и, подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.Напоминаем, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Полиция вновь предупреждает: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу безопасность всех участников дорожного движения!