Крупное ДТП в Санкт-Петербурге: микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и загорелся. За несколько секунд машину охватил огонь. Внутри находилось восемь человек.

Крупное ДТП в Санкт-Петербурге: микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком и загорелся. За несколько секунд машину охватил огонь. Внутри находилось восемь человек.Очевидцы пытались помочь им выбраться, но все пассажиры и водитель погибли. Микроавтобус сгорел полностью. По уточненной информации, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.Виновник аварии доставлен в больницу, он в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24".