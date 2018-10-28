Ранее злоумышленница привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетней.В одном из магазинов на Новокузнецкой улице сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Замоскворечье установлен факт продажи 15-летней девушке алкогольной продукции – бутылки вина.Полицейскими задержана продавец магазина – 37-летняя женщина, проживающая в Подмосковье. Установлено, что ранее злоумышленница привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60