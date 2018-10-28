Глава региона намерен проводить внезапные проверки в районах Владимирской области

Глава региона намерен проводить внезапные проверки в районах Владимирской областиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Александровский район, сообщает пресс-служба областной администрации.Заранее о визите главы региона не сообщалось. Информацию о приезде губернатора принимающая сторона получила в последний момент. Владимир Сипягин принял решение проводить подобные проверки и в дальнейшем.Глава региона посетил социальные объекты, по поводу которых к нему обращались местные жители, — Балакиревский гуманитарно-правовой колледж, а также больницу и поликлинику в Струнино. Губернатор встретился с руководителями учреждений и местными жителями.«С исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения Юлией Арсениной я уже обсуждал выполнение поручения Президента России Владимира Путина о капитальном ремонте больницы в городе Струнино, — заявил Владимир Сипягин. — Встреча с директором департамента образования Ольгой Беляевой по поводу объединения Балакиревского и Александровского колледжей еще предстоит, у меня уже есть вариант, как можно выполнить просьбы родителей».Напомним, что жители Струнино обращались на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Они пожаловались на закрытие отделения больницы и сообщили, что приходится ездить по полчаса на электричке, чтобы попасть к врачам в городе Александрове. После этого в пресс-службе администрации региона сообщили, что здание взрослой поликлиники в Струнине будет снесено, и на его месте строители возведут новый больничный корпус.