В центре Москвы за стрельбу в воздух задержали водителя бизнесмена Алимжана Тохтахунова. Шофера привезли в отделение, изъяли у него оружие, затем опросили и отпустили. Проводится доследственная проверка.

В центре Москвы за стрельбу в воздух задержали водителя бизнесмена Алимжана Тохтахунова.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 37-летний Сергей Катрухин был задержан в минувшую пятницу, 26 октября, у отеля Courtyard by Marriott Moscow City Center в Вознесенском переулке, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и Кремля.По информации пресс-службы главка столичной полиции, о стрельбе в Вознесенском переулке сообщил мужчина 1950 года рождения. На место срочно приехали полицейские. Они и задержали Катрухина, который, предположительно, стрелял вверх из травматического пистолета.Мужчину доставили в отделение, оружие у него изъяли. Задержанного опросили и отпустили. По этому факту проводится доследственная проверка.