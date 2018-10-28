Жить по-новому времени теперь будут в Волгограде. В регионе перевели стрелки на час вперед. Решение было принято жителями на референдуме.

Жить по-новому времени теперь будут в Волгограде. В регионе перевели стрелки на час вперед. Решение было принято жителями на референдуме.Чтобы увидеть рождение нового часа ближе всех, съемочная группа забралась прямо на крышу к главным курантам Волгоградской области.Почти 59 процентов волгоградцев проголосовали за перевод часов на час вперед, и вот он — тот самый магический момент, когда властелины времени на волгоградском вокзале переводят стрелку на час вперед.Железная минутная стрела стремительно бежит, еще никогда так быстро не крутились механизмы этих часов с 1959 года, но теперь за все отвечает электроника.Теперь после грандиозной реконструкции у волгоградского вокзала есть даже своя серверная времени. 38 хронометров одновременно переключились по приказу начальника вокзала Александра Белянского.Теперь это уже история: сегодня утром волгоградцы проснулись на час позже привычного, правда, за лишний час пришлось побороться.В квартире инициативной группы (семья из Волжского) сегодня праздник; они больше всех верили, что в регионе изменить можно многое, даже время."Профессиональные спортсмены и особенно непрофессиональные — они привыкли к пробежкам утром, а получается, что приходишь с работы и уже никуда. К нам присоединились практически сто процентов дачников, которые ехали после работы грядки поливать, а сейчас им приходится это делать с фонариками", — говорит Наталья Забровская, активист движения "За солнечный час".Считалось, что село не очень настроено на переход, коровы могут перестать доиться. Но в лучшем хозяйстве области коровы не подвели."Надеюсь, спада молока не будет. Животные на дойку вышли в четыре часа по московскому, так они в принципе и будут идти", — говорит Николай Харыбин, заместитель гендиректора СП "Донское".И даже звезды не оказались против. Самый известный астролог Волгоградской области Ирина Сенина теперь уверяет, что после перевода на час будет жить куда как лучше, а к волгоградцам придут хорошие вести и снизойдут блага.