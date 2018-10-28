Матчем в Магнитогорске между местным Металлургом и столичным Динамо начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра получилась напряженной и с не очень большим числом голевых моментов. Магнитка выиграла – 2:1.

Матчем в Магнитогорске между местным "Металлургом" и столичным "Динамо" начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра получилась напряженной и с не очень большим числом голевых моментов. Магнитка выиграла – 2:1.При этом все начиналось для "бело-голубых" и быстро, и очень приятно. На 1-й минуте Закриссон отправил шайбу в ворота хозяев и кто бы мог подумать тогда, что это будет последний успех гостей. Но на 13-й минуте Пакаринен восстановил статус-кво, а во втором периоде Расмуссен забил второй и, как оказалось, победный гол. Больше ни та, ни другая команда добиться ничего не смогли.