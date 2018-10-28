В турецкой столице завершился четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.

В турецкой столице завершился четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.Встреча лидеров четырех стран — Турции, России, Франции и Германии — продолжалась три часа. Это первый саммит по Сирии в таком формате. Ранее планировалось провести встречу на высшем уровне в подобном формате в начале сентября, однако сроки саммита пришлось скорректировать из-за плотных рабочих графиков участников.Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, продолжение политического процесса в Сирии, а также послевоенное восстановление страны. Накануне саммита Владимир Путин встретился с каждым участником переговоров.В первой части саммита также принимал участие спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура, который покидает свой пост в конце ноября. В общении с журналистами он назвал дискуссии на встрече "очень полезными и конструктивными".Саммит проходил в главном зале дворца Вахдеттин, принадлежавшего последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахдеттину. Сейчас анатолийская резиденция используется в качестве рабочего офиса президента Турции.