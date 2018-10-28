Президент Украины Петр Порошенко обогатился на 34,8 миллионов гривен (1,24 миллиона долларов) за три недели текущего месяца. Об этом свидетельствуют данные из Единого реестра деклараций украинских чиновников.

Украинский лидер Петр Порошенко, согласно данным Единого реестра деклараций украинских чиновников, за три недели октября стал богаче на 1,24 миллиона долларов (почти 35 миллионов гривен).1,02 миллиона он получил посредством отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, еще 210 тысяч долларов – дивиденды инвестфонда "Прайм Эссетс Кэпитал".По украинскому законодательству гражданин декларирует доход в течение 10 суток, если сумма такового превышает 50 прожиточных минимумов.Всего Порошенко за 2018 год разместил 15 деклараций на общую сумму 4,4 миллиона долларов.В топ-100 самых богатых украинцев Порошенко замыкает шестерку лидеров. Вступая на пост президента в 2014 году, Порошенко обещал оставить единственный актив – "5 канал", однако обещания своего не выполнил, ссылаясь на то, что жизнь у него и так не сахар, передает ТАСС.