В селе Филипповское Владимирской области жители остались без медицинской помощи. Новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в прошлом году, до сих пор не работает. Причина — отсутствие электричества, воды и благоустройства. Об этом рассказалиСроки завершения работ перенесли на 2026 год, а обращения в различные инстанции результатов не дали.В ответ на эту ситуацию, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.