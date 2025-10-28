Отчуждение мостов в процессе приватизации комбината было признано незаконным.

Во Владимирской области Александровская городская прокуратура выявила, что два автомобильных моста через реку Горелый крест в Струнино, находящиеся на важных городских дорогах, незаконно оказались в частной собственности ООО «Группа объединенных фабрик». Об этом сообщаетКак выяснилось, мосты переходили от обанкротившегося АО «Струнинская мануфактура», которому, в свою очередь, они достались от хлопчатобумажного комбината «5 Октября». Отчуждение мостов в процессе приватизации комбината было признано незаконным.Прокуратура обратилась в суд, требуя вернуть сооружения в муниципальную собственность. Суд удовлетворил иск, лишив «Группу объединенных фабрик» прав на мосты. Теперь власти города смогут заниматься их ремонтом и содержанием.